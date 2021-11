Covid scuola, Francia e Germania: torna mascherina in classe

Sono 39 i dipartimenti della Francia in cui sarà di nuovo obbligatorio e in Baviera

Torna l'obbligo di indossare le mascherine a scuola in Francia e Germania. Sono 39 i dipartimenti della Francia in cui gli studenti dovranno stare di nuovo in classe con la mascherina: ad annunciarlo il portavoce del governo, Gabriel Attal, a pochi giorni dal ritorno in classe dopo le vacanze di Ognissanti. "Non appena la situazione si deteriora, ovviamente per motivi di sicurezza sanitaria, e voglio dire purtroppo, dobbiamo riattivare una serie di misure che avevamo revocato quando le cose erano migliorate", ha detto dopo il Consiglio dei Ministri, secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv.

"Per questa ragione, dalla prossima settimana nei dipartimenti dove il tasso di incidenza si è purtroppo stabilizzato sopra i 50 (casi, ndr) ogni 100mila abitanti, il protocollo scolastico passerà dal livello 1 al livello 2 e la mascherina tornerà obbligatoria nelle scuole interessate. Si tratta delle scuole in 39 dipartimenti", ha aggiunto.

Il Land tedesco della Baviera ha deciso di reintrodurre l'obbligo di indossare le mascherine nelle scuole, a fronte di un aumento dei casi di contagio da Coronavirus. La misura entrerà in vigore al ritorno degli alunni dalle attuali vacanze e sarà imposta per una settimana nelle scuole primarie e due settimane nelle scuole di grado superiore. "Dall'8 novembre sarà in vigore l'obbligo di indossare le mascherine durante le lezioni e nei punti di ritrovo nelle strutture scolastiche, anche se non all'aperto", ha affermato il ministro della Cultura, Michele Piazolo.