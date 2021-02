Covid Sicilia, 766 nuovi contagi e 30 morti: bollettino

Palermo, 1 feb. (Adnkronos)

Sono 766 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 30 morti. 32.749 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei positivi nella regione scende a quota 42.202 con 87 casi in meno rispetto a ieri. Dai dati del bollettino quotidiano del ministero della Saluteemerge che le vittime salgono a 3.508 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.336, mentre si trovano in terapia intensiva 204 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 330 a Palermo, 226 a Catania, 80 a Messina, 26 a Ragusa, 10 a Trapani, 47 a Siracusa, 35 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 11 a Enna.