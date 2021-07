Covid Sicilia, oggi 183 contagi e 2 morti: bollettino 11 luglio

Sono 183 i contagi rilevati oggi, 11 luglio, in Sicilia, dove sono stati 7.322 i tamponi processati. Il tasso di positività sale al 2,49% dal 1,88% di ieri. Lo riferisce il bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati 2, che portano il numero totale dei decessi sull'isola a 5.992. I guariti sono 78, mentre il numero delle persone attualmente positive è di 3.650, di cui 3.504 in isolamento domiciliare. Il ricoverati sono 146 (-2) di cui 17 in terapia intensiva (-2) e 129 in area medica (ieri erano 131).