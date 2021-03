Covid Valle d'Aosta, oggi 6 contagi: bollettino 2 marzo

(Adnkronos)

Nessun morto e 6 nuovi contagi di Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Sale a 8.063 il totale dei pazienti positivi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid 19. Attualmente i casi positivi sono 163, 5 in meno di ieri, di cui 13 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 148 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.485, 11 più di ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 78.036, di cui 3.404 processati con test antigenico rapido.