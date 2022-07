Crisi governo, Conte: "Nostro no a dl Aiuti reazione a umiliazioni subite" - Video

Sul dl Aiuti, "il nostro non era un 'no' alla fiducia, ma la reazione alle umiliazioni subite". Parola del leader M5S Giuseppe Conte, che in diretta dalla sede del Movimento parla della crisi di governo e delle dimissioni del premier Mario Draghi, al quale il M5S - spiega - ha chiesto "risposte concrete" alle richieste "non pretestuose" avanzate dal suo partito. Che, sottolinea, "ha mandato giù di tutto".

"Quando al Senato abbiamo partecipato al voto, abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un'astensione. Ritenevamo giusto, alla luce della forzatura che è stata operata nei nostri confronti e principi, che non fosse attribuita a questa non partecipazione al voto il significato di un voto contrario alla fiducia. Quella nostra mancata partecipazione è stata intesa come elemento di rottura del patto di fiducia. Ne prendiamo atto", ha spiegato Conte, affermando che la decisione assunta è stata anche una "reazione atteggiamenti di "chiusura che hanno rasentato l'umiliazione politica".



"Confidavamo che Draghi - ha continuato - optasse per un percorso diverso che non interpretasse il nostro come un voto contro la fiducia, ma lui l'ha intesa come una rottura del patto di fiducia che è alla base della maggioranza: ne prendiamo atto. Come facciamo noi, Draghi si assume la responsabilità della sua decisione".