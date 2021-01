(Adnkronos)

Matteo Salvini è pronto a fare un governo di centrodestra. "Il centrodestra, un suo governo, penso che i numeri li trova - dice dell'Aria che tira, su La7 - se mi dicessero provaci tu a tirar fuori il Paese da questi problemi, con le donne e gli uomini e i progetti per riprendere in mano l'Italia, direi che sono pronto, io non mi tiro indietro". Ora "è tutto - conclude - nelle mani del presidente Mattarella, speriamo che ci aiuti a capire".

Il leader della Lega esclude tuttavia un governo di unità nazionale. "La sinistra pensa che io debba finire in galera, per il fatto dei migranti, come faccio allora a fare qualcosa di serio con chi mi vuole in galera?".

Quanto al governo "da mesi litigavano su tutto, Mes, ponte Stretto, noi però oggi formalmente non sappiamo se il governo c'è o non c'è. Conte o va oggi pomeriggio al Colle" per dimettersi "oppure viene a riferire in Parlamento".

Gli scenari possibili secondo Salvini sono due: "O trovano una nuova maggioranza, affidandosi ai Mastella, oppure la parola torna agli italiani". Del resto, ricorda, "quasi tutta Europa va al voto in questo anno. Così funziona in tutto il mondo".

Io, dice Salvini, "vorrei un governo serio, se hanno i numeri per governare bene, ma non con i due che non vogliono tornare a casa".