Crisi governo, Tabacci: "Conte unico punto di equilibrio"

''Abbiamo creato un gruppo al Senato'', quello degli 'Europeisti', ''un grande passo in avanti nella chiarezza dei problemi. 'Penso che Conte sia l'unico punto di equilibrio in questa legislatura. E poi ha il consenso che gli viene riconosciuto spesso dagli italiani, che non è poco...''. Lo ha detto Bruno Tabacci, deputato di 'Centro democratico', ai microfoni di Sky tg24, facendo il punto sulla crisi di governo mentre il presidente della Camera, Roberto Fico, è impegnato nel secondo giro di consultazioni.

"Ho letto e visto che molti in questi giorni hanno scomodato il professore Draghi. Non era proprio il caso di tirare fuori il suo nome... Stamattina Renzi dice che non è il caso di scomodare Draghi, parla proprio lui che per primo lo ha tirato fuori. Draghi è sicuramente l'italiano più stimato che c'è nel mondo. E' una riserva decisiva che non va utilizzata per i contrasti strumentali delle forze politiche italiane...'', ha aggiunto.



"Vedo Berlusconi prigioniero dello schema Salvini-Meloni, il presidente di Forza Italia è molto stretto.... E' stato l'artefice e la guida del centrodestra per molti anni, ma oggi siamo al destra-destra-centrino... Parliamo quindi di una cosa molto diversa. Ecco perchè dico che Berlusconi è molto stretto in questo momento'', ha detto Tabacci commentando le ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che è tornato a chiedere un governo istituzionale, dei 'migliori', per uscire dalla crisi attuale.