Crisi in Medio Oriente, nota di Palazzo Chigi

L’Esecutivo ha diffuso un comunicato per ribadire la sua posizione nei riguardi del perdurare della crisi in Medio Oriente e il possibile inasprimento dei conflitti in atto. Nella nota si legge tra l’altro che: “il Governo segue con estrema attenzione l’evolversi della crisi e il rischio di un’ulteriore escalation, ribadendo la sua ferma condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran con particolare riferimento agli attacchi verso i Paesi del Golfo e alle azioni per compromettere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz”. Ciò detto, la nota prosegue dichiarando che non può essere il popolo iraniano a pagare il prezzo delle colpe del regime. Per questo motivo, il Governo italiano, in accordo con le istituzioni dell’Unione europea, ribadisce la necessità di proteggere la popolazione iraniana, preservare l’integrità delle infrastrutture civili e insistere per giungere a una soluzione diplomatica del conflitto.

Il comunicato del Governo