circle x black
Cerca nel sito
 

Crisi in Medio Oriente, nota di Palazzo Chigi

13 aprile 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Esecutivo ha diffuso un comunicato per ribadire la sua posizione nei riguardi del perdurare della crisi in Medio Oriente e il possibile inasprimento dei conflitti in atto. Nella nota si legge tra l’altro che: “il Governo segue con estrema attenzione l’evolversi della crisi e il rischio di un’ulteriore escalation, ribadendo la sua ferma condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran con particolare riferimento agli attacchi verso i Paesi del Golfo e alle azioni per compromettere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz”. Ciò detto, la nota prosegue dichiarando che non può essere il popolo iraniano a pagare il prezzo delle colpe del regime. Per questo motivo, il Governo italiano, in accordo con le istituzioni dell’Unione europea, ribadisce la necessità di proteggere la popolazione iraniana, preservare l’integrità delle infrastrutture civili e insistere per giungere a una soluzione diplomatica del conflitto.

CTA

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crisi in Medio Oriente conflitti regime di Teheran Golfo stretto di Hormuz
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza