Crisi Iran, Meloni a riunione G7: “Favorire il ritorno alla diplomazia”

Il Presidente del Consiglio ha partecipato a un vertice in videoconferenza dei leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative conseguenze economiche. Nel corso della riunione il Premier ha confermato l’impegno per giungere a una soluzione diplomatica della crisi, oltre all’importanza del sostegno del G7 verso i Paesi del Golfo colpiti dagli attacchi iraniani. Su quest’ultimo tema, il Capo del Governo ha proposto l’organizzazione di un confronto tra membri del G7 e del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). Sul tema dell’aumento dei costi del greggio e dell’energia conseguenti alla crisi, Meloni, d’accordo con gli altri leader del G7, ha ricordato l’impegno dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati. Il vertice si è chiuso con la comune volontà di mantenersi in stretto contatto per contribuire alla soluzione della crisi.

Il comunicato del Governo