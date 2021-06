Cristiano Ronaldo apre un altro hotel a Madrid

Cristiano Ronaldo apre un hotel a Madrid con un investimento da 13 milioni di euro. L'hotel del fuoriclasse portoghese della Juventus, il Pestana CR7 Gran Via Madrid, apre questo lunedì in coincidenza con un allentamento delle restrizioni e la riattivazione dell'attività turistica e alberghiera. In particolare, il 9° piano CR7 è aperto al pubblico e ospita l'offerta gastronomica del progetto, che comprende un bar sportivo, una pizzeria e l'unico tetto con vista a 360º sulla capitale, che ospiterà una piscina.

Questo è il primo hotel dell'ammiraglia Pestana CR7 Lifestyle Hotels fuori dal Portogallo, dopo il successo delle strutture a Lisbona e Funchal. È anche il secondo hotel della catena a Madrid, dopo il Pestana Plaza Mayor. Il nuovo albergo, realizzato in un edificio del 1923, avrà 168 camere distribuite in 10 piani, due dei quali saranno destinati a una terrazza bar e solarium con piscina.

Secondo il gruppo, i valori dello sport hanno anche una presenza "molto importante", motivo per cui l'hotel ha un box fitness e promuoverà un ampio programma di allenamento e attività sportive.