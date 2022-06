Crolla tettoia palco concerto Elisa a Bassano: due feriti

La tettoia del palco per il concerto di Elisa, previsto per domani al parco Ragazzi del 99, è crollata poco dopo le 13. Due le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La tettoia del palco già montata si è piegata a 45° crollando sulla base del palco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sul posto il personale dello Spisal, carabinieri e polizia di Stato. Sono ora attese della autogrù per la rimozione del tetto. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.