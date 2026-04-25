25 aprile, momenti di tensione a corteo Anpi Roma - Video

Momenti di tensione nel corso della manifestazione promossa dall'Anpi in Piazza di Porta San Paolo a Roma quando un gruppo di circa 10 manifestanti dei Radicali italiani con bandiere dell'Ucraina hanno raggiunto la Piramide Cestia. Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione della polizia, alcuni manifestanti riconducibili a una componente di estrema sinistra hanno fatto uso di spray urticante anche in direzione di operatori delle forze dell’ordine in abiti civili. La situazione è tornata alla normalità con l’allontanamento del gruppo di manifestanti, monitorati dalle forze dell’ordine.