Azione delle attiviste di Non una di meno davanti alla sede di Pro vita e famiglia in viale Manzoni: "Incarna il patriarcato più becero"

Azione delle attiviste di Non una di meno davanti alla sede di Pro vita e famiglia in viale Manzoni a Roma, durante il corteo organizzato in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le attiviste hanno aperto uno striscione con su scritto 'voi pro vita, noi pro vibra' e hanno acceso alcuni fumogeni.

"Pro vita e famiglia, dopo un femminicidio, osa dire che non serve l'educazione affettiva a scuola - avevano detto poco prima al megafono - Pro vita e famiglia incarna il patriarcato più becero. Noi non ci stiamo più. Non vi renderemo la vita facile".