circle x black
Cerca nel sito
 

A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti per il 2026

A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti per il 2026
08 agosto 2025 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mirabilandia guarda già alla prossima stagione, ma con una sorpresa per chi non vuole aspettare: da oggi è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il 2026, e per chi lo fa per la prima volta l’ingresso è gratuito per il resto del 2025. Un’occasione perfetta per iniziare subito a godersi le attrazioni del parco, comprese quelle da Guinness dei primati, la nuovissima area Nickelodeon Land, gli show, gli eventi estivi in corso, oltre alle imperdibili atmosfere di Halloween, sempre molto attese dai visitatori.

Come sempre, Mirabilandia propone diverse tipologie di abbonamento, pensate per adattarsi alle esigenze e agli interessi di tutti. Ci sono opzioni più essenziali, per chi cerca solo l’accesso al parco, e altre più complete, che includono anche Mirabeach, parcheggio gratuito, sconti nei negozi e nei ristoranti, biglietti omaggio per amici e persino l’ingresso libero in altri parchi europei del gruppo Parques Reunidos.

Diverse tipologie di abbonamento (Bronze, Silver, Gold, Vip) con servizi e fasce di prezzo crescenti e, per chi preferisce non pagare tutto in una volta, c’è la possibilità di rateizzare l’importo in tre quote, senza interessi, grazie a Scalapay. Chi si abbona ora non solo si assicura un anno intero di divertimento nel 2026, ma può iniziare subito a vivere l’esperienza Mirabilandia già quest’estate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
abbonamenti Mirabilandia stagione 2026
Vedi anche
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza