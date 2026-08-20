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Aggredisce a colpi di martello la moglie e la figlia, arrestato 55enne a Monza: salvate dai vicini di casa

Le due si sono rifugiate in un appartamento vicino, dove hanno atteso l'arrivo della pattuglia

Aggredisce a colpi di martello la moglie e la figlia, arrestato 55enne a Monza: salvate dai vicini di casa
20 agosto 2026 | 12.17
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Ha aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia e per l'uomo, un cinquantacinquenne di origine marocchine, è scattato l'arresto da parte dei carabinieri di Cesano Maderno (Monza) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'episodio è avvenuto la mattina del 12 agosto (ma è stato reso noto solo oggi) ed è nato da una chiamata al 112 che segnalava la lite in casa.

L'uomo, "in uno scatto d’ira scaturito per futili motivi", si legge in una nota dell'Arma, ha aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, di 43 e 24 anni, le quali sono riuscite a rifugiarsi dai vicini di casa, dove hanno atteso l'arrivo della pattuglia.

Le immagini del sistema di videosorveglianza interno all’abitazione hanno fornito "totale riscontro al racconto delle vittime". Le donne, dopo essere state medicate, hanno denunciato il 55enne e hanno riferito di aver già subito "reiterate violenze fisiche iniziate nel mese di agosto 2025", quando l'uomo era tornato a casa dopo aver scontato una condanna in carcere per lo stesso reato. Per l'indagato si sono apere le porte della casa circondariale di Monza.

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