“Ieri mattina Massimo Arlechino, presidente del Movimento Indipendenza oggi in Futuro Nazionale, ha trovato una busta infilata sul parabrezza della propria autovettura parcheggiata nella notte in via Palermo a Roma. Nella busta c’era una lettera minatoria anonima con il seguente testo costruito con il vecchio metodo delle lettere ritagliate da un giornale: 'Tu e Alemanno che nobilitate Vannacci morirete così'. Sotto la scritta un’evidente bruciatura del foglio a significare la volontà di darci fuoco. La firma è di un sedicente 'GSE Gruppo Sociale Esquilino'. E' quanto denuncia Gianni Alemanno, componente dell’Esecutivo Nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci.

"Questi fatti sono stati denunciati da Massimo Arlechino al Commissariato di P. S. Sezionale 'Trastevere', che si è riservato di decidere una sorveglianza rinforzata nei suoi confronti in attesa di giungere alla conclusione delle indagini. Quello che rende più preoccupante questa vicenda è il fatto che gli autori della lettera fossero a conoscenza della proprietà dell’autovettura, seguendo quindi Arlechino nei suoi spostamenti. Tutto questo dopo che un mese fa, più o meno nella stessa zona, io e Arlechino siamo stati aggrediti da un gruppo di estremisti di sinistra mentre eravamo a bordo della stessa autovettura. In attesa di conoscere i risultati delle indagini - aggiunge Alemanno - non possiamo non rilevare che la costante opera di demonizzazione compiuta dai media nei confronti di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci sta producendo i suoi effetti. Quando si presenta come criminali un movimento e un esponente politico, è inevitabile che presto o tardi ci sia qualche estremista che si sente legittimato a scendere a vie di fatto più o meno gravi e violente”.