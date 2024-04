Ambiente: Generali presenta l’Oasi Gregorina per la sostenibilità ed il sociale

Tornerà presso al pubblico l’oasi Gregorina situata a Castrocaro Terme e Terra del Sole in provincia di Forlì-Cesena. Un’area naturalistica ed agricola ricca di biodiversità che presto potrà essere vissuta attraverso visite guidate e non solo. Una grande opera di qualificazione paesaggistica, fortemente voluta da Generali che continua a promuovere il proprio progetto Act4Green che rimarca vocazione sociale dell’azienda. Alla presentazione che si è tenuta a Roma ha partecipato anche il ministro Lollobrigida che ha rimarcato quanto siano fondamentali gli investimenti dei privati e del pubblico in progetti come quello promosso da Generali.