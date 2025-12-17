Ambiente: Sanpellegrino, 'interventi su 51 ettari di bosco in Alta Valtellina dopo tempesta Vaia'

Sanpellegrino presenta a Bormio i primi risultati degli interventi di rigenerazione forestale in Alta Valtellina dopo i danni della tempesta Vaia, che nel 2018 ha devastato 115 ettari di bosco nel Comune di Valdisotto, nell'area in cui si trova lo stabilimento di Levissima. Dal 2023 sono stati ripristinati 51 ettari di bosco, con la rimozione di 4.500 mc di legname compromesso e la messa a dimora di 15 mila alberi. Lo studio dell'università di Milano, partner del progetto, evidenzia un aumento del valore della provvigione di legname stimato in 260 mila euro. Tra i benefici attesi anche 1,4 milioni di mc di acqua rigenerata entro il 2035. I progetti proseguiranno fino al 2027, con una fase di manutenzione prevista fino al 2033.