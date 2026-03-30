L'Italia si appresta a vivere una settimana dai connotati ancora marcatamente invernali, a causa di una nuova irruzione di aria fredda che scaverà un profondo vortice pronto a condizionare il tempo su gran parte del Paese.

Già dalla serata di oggi lunedì 30 marzo un nucleo di aria fredda scivolerà verso le regioni meridionali. Tra i primi giorni di aprile, il centro del maltempo si sposterà dunque sullo Ionio con raffiche di burrasca, localmente anche di tempesta. L'intera penisola sarà spazzata da venti di Tramontana, Grecale e Bora sull'alto Adriatico, con raffiche che potranno superare agevolmente i gli 80-90 km/h. Questa ventilazione così impetuosa farà crollare le temperature percepite: a causa dell'effetto wind-chill, la sensazione di freddo sulla pelle sarà molto più intensa rispetto al valore reale segnato dal termometro si legge su iLMeteo.it.

La configurazione sarà particolarmente critica per i rilievi abruzzesi, dove le correnti da Nord-est impatteranno contro la barriera appenninica creando il cosiddetto effetto "stau". Sono previste nevicate abbondanti fino a quote collinari, con accumuli che sopra i 1000 metri di altitudine potrebbero superare il mezzo metro di neve fresca entro giovedì mattina, un evento di rilievo per l'inizio di aprile.

Il meteo a Pasqua

Questo scenario perturbato e freddo ci accompagnerà almeno fino alla giornata di giovedì. L'instabilità insisterà soprattutto sul versante adriatico e al Sud, mentre il resto d'Italia, pur restando all'asciutto, dovrà fare i conti con temperature freddine per il periodo. Tuttavia, all'orizzonte si intravede un cambiamento radicale proprio in vista del weekend festivo. Una graduale rimonta dell'alta pressione è prevista a partire da venerdì, pronta a coinvolgere l'Italia durante la Pasqua e la Pasquetta. L'anticiclone riporterà stabilità atmosferica e un deciso aumento termico, regalando finalmente giornate dal sapore tipicamente primaverile.

Il ritorno del sole sarà accompagnato da una risalita costante dei termometri su buona parte della Penisola. Durante il pranzo di Pasqua e le gite fuori porta di Pasquetta, le temperature potrebbero toccare picchi di 20-22°C, segnando il passaggio definitivo verso un clima più dolce e gradevole, mettendo fine, almeno per ora, ai colpi di coda dell'inverno.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 30 marzo - Al Nord: piovaschi pomeridiani al Nordest. Al Centro: peggiora nel pomeriggio su Appennini e zone vicine. Al Sud: peggiora nel pomeriggio sui rilievi.

Domani, martedì 31 marzo - Al Nord: tempo stabile e soleggiato. Al Centro: molte nubi con piogge su Marche, Abruzzo e Lazio;, neve sopra i 600-900 metri di quota. Al Sud: maltempo diffuso.

Mercoledì 1 aprile - Al Nord: cielo parzialmente nuvoloso, più sole sui settori occidentali. Al Centro: intenso maltempo sulle Adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso.

Tendenza: ciclone in azione al Sud e Adriatiche fino a venerdì, poi arriva l’anticiclone per Pasqua e Pasquetta.