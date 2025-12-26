L'uomo era morto sul colpo, la ragazza si era data alla fuga. Rider investito a Roma, 59enne rintracciata e denunciata

Si è costituita ai carabinieri una giovane ventunenne che, nella notte di Natale, aveva travolto sulle strisce pedonali e ucciso un settantacinquenne a Leinì, nel torinese, per poi darsi alla fuga. La vittima, trascinata per più di venti metri, era morta sul colpo. La giovane ha fornito anche le indicazioni necessarie per ritrovare l’autovettura di proprietà della madre sulla quale viaggiava al momento dell’incidente e che era stata abbandonata in una zona periferica di Leinì. La vettura ora è stata sequestrata dai militari dell’Arma.

Dagli accertamenti dei carabinieri, inoltre, è stato appurato che sull’auto pirata erano presenti altre due persone, il fratello ventenne della conducente e un’altra ragazza diciottenne, amica dei due. I tre sono stati denunciati in quanto gravemente indiziati dei reati di ‘omissione di soccorso’ mentre sulla conducente pesa l’imputazione di ‘omicidio stradale’. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.

Rider investito a Roma, 59enne rintracciata e denunciata

A Roma è stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all’incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista, un afghano di 35 anni. Eseguiti tutti gli accertamenti sul posto, gli agenti hanno analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sia della zona, sia delle strade limitrofe al luogo dell'incidente, fino a risalire alla targa del mezzo e alla sua proprietaria, una donna italiana di 59 anni.

Effettuate le prime ricerche negli indirizzi riconducibili alla 59enne, che avevano dato esito negativo in quanto la stessa risultava ovunque irreperibile, gli agenti sono riusciti ad individuare un collegamento con la donna, un parente che abitava nel quartiere Trieste, dove la stessa dopo alcuni giorni di appostamenti è stata rintracciata, insieme alla Smart trovata nella stessa zona. Per la 59enne, identificata quale conducente che si trovava alla guida del mezzo al momento dell’incidente, è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso.