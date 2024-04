Apre Hisense Innovation Market, il mercato più cool di Milano

Dal 16 al 21 aprile, al Distretto Tortona un’installazione dinamica per promuovere l'alimentazione in chiave healthy e la sostenibilità legata all’evoluzione tecnologica

Hisense ha annunciato oggi il suo debutto alla Milano Design Week 2024, con una presenza che si fa notare nel Distretto Tortona, in via V. Forcella 7, grazie all’Hisense Innovation Market, il mercato più cool di Milano. Uno spazio che ogni giorno prende vita con una serie di appuntamenti speciali, per poi trasformarsi la sera in un luogo di intrattenimento con show cooking e coinvolgenti Dj set.

"Hisense è da sempre sinonimo di eccellenza tecnologica e design innovativo -commenta Gianluca di Pietro, ceo Hisense Italia-. Negli anni, abbiamo abbracciato il cambiamento e ci siamo adattati alle esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori. Questo impegno costante ci ha permesso di crescere e prosperare sia in Italia che nel mondo, diventando un marchio di fiducia per milioni di persone. Il nostro ingresso al Fuorisalone rappresenta un nuovo capitolo nella nostra storia di innovazione e creatività. È un'opportunità unica per noi di diffondere la nostra visione e le nostre idee per il futuro dell'innovazione".

"Siamo felici di poter parlare ai consumatori in uno dei momenti più iconici dell'anno, la Milano Design Week, con Hisense Innovation Market -aggiunge Tatiana Pampalone, marketing manager Hisense Italia-. Per noi è importante non solo presentare la nostra tecnologia, ma comunicarla in modo coinvolgente. Con Hisense Innovation Market, vogliamo rompere gli schemi e trasformare l'esperienza tecnologica in qualcosa di vibrante e stimolante per tutti i visitatori. Ecco perché lo abbiamo immaginato come 'un vero e proprio mercato urbano', con bancarelle colorate che offrono una vasta gamma di prodotti freschi. Vogliamo che i visitatori si sentano immersi in un'esperienza divertente e familiare, dove i colori e i profumi li conquisteranno".

Durante la settimana del Fuorisalone, l’Hisense Innovation Market si trasforma in un vivo e dinamico punto di incontro, ricco di colori e attività, che riflette l’energia di un autentico mercato cittadino. L’evento non solo offre una vasta gamma di attività legate alla preparazione di ricette che richiamano lo spirito dello 'Street Food', ma anche una serie di momenti esclusivi progettati per arricchire l’esperienza dei visitatori, incentrati su due temi principali: l’alimentazione in chiave healthy e la sostenibilità legata all’evoluzione tecnologica dei prodotti Hisense.

Ma non finisce qui, Hisense presenta al Fuorisalone 2024 anche la sua eccezionale gamma di prodotti e tecnologie all'avanguardia, che si sposano armoniosamente con il tema dell'innovazione e del design della Milano Design Week. Dalle soluzioni smart per la casa ai dispositivi di intrattenimento di ultima generazione, ogni prodotto Hisense rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità, estetica e innovazione. Questa straordinaria unione di tecnologia e design rende l'esperienza presso l'Hisense Innovation Market un'immersione totale nel futuro della casa intelligente e del lifestyle moderno.

Lavatrici intelligenti che ottimizzano l'uso di energia, acqua e detergenti; frigoriferi capienti ed efficienti che preservano al meglio gli alimenti; forni in grado di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata; climatizzatori che ottimizzano i consumi rendendo confortevole ogni ambiente; televisori di ultima generazione che offrono intrattenimento per tutta la famiglia. Ogni prodotto Hisense è concepito per garantire prestazioni superiori e un'esperienza utente ineguagliabile.

I prodotti della gamma Kitchen Appliances, in particolare, rappresentano il massimo dell'innovazione culinaria, unendo un design elegante a funzionalità all'avanguardia per rendere ogni momento in cucina straordinario. Nella line-up dei prodotti esposti e presentati in anteprima al pubblico, spicca il forno della linea Hi8 BFS615SH8BGWF che rappresenta un nuovo standard di raffinatezza in cucina. Con il suo vetro nero oscurante, si fonde armoniosamente con l'ambiente circostante, mentre l'interfaccia intuitiva e il display TFT a colori consentono una facile navigazione tra le funzionalità avanzate. Dotato di un serbatoio acqua per cotture a vapore più ampio e un potente generatore di vapore, garantisce risultati culinari impeccabili a ogni utilizzo.

Per gli amanti della pizza invece, il nuovo forno BIPZ65346WF offre prestazioni eccezionali. Con una temperatura massima di 350°C e un algoritmo appositamente progettato per esaltare la perfezione della pizza, assicura una cottura impeccabile in soli 4 minuti e 20 secondi. Sia che si preferisca una classica margherita o una pizza gourmet con ingredienti particolari, questo forno trasforma la cucina in un'autentica pizzeria artigianale, regalando un'esperienza gastronomica da ristorante direttamente a casa.

Presente anche la nuova lavastoviglie HV693A62UVAD, che offre prestazioni impeccabili e un livello di igiene eccellente. Grazie alla luce UV nell'impianto idrico, rimuove fino al 99,99% dei batteri durante il risciacquo, garantendo stoviglie impeccabilmente pulite e igienizzate. Il serbatoio automatico del detersivo dosa con precisione la quantità esatta necessaria per ogni ciclo, assicurando risultati ottimali con ogni lavaggio. Infine, le cerniere sliding consentono una facile regolazione degli zoccoli, assicurando una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.

Per ultimo, ma non per importanza, il frigorifero RIB365N4AWE. Questo frigorifero da 75 cm di larghezza è dotato della tecnologia Total No Frost, che garantisce la massima freschezza e nutrizione degli alimenti per un periodo più lungo. Grazie a questa innovativa tecnologia, non sarà più necessario scongelare manualmente il freezer o rimuovere la brina dal frigorifero, offrendo una manutenzione senza problemi e una conservazione ottimale dei cibi. Il pannello LED retroilluminato non solo fornisce una luce brillante e confortevole all'interno del frigorifero, ma contribuisce anche a un maggiore risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente rispetto alle lampadine tradizionali. Il cassetto frigorifero multi-temperatura, con una gamma da -3°C a +3°C, consente di conservare in modo ottimale una varietà di alimenti, garantendo che frutta, verdura e latticini rimangano freschi più a lungo. Inoltre, il display LED touch facilita la regolazione delle impostazioni del frigorifero con un controllo intuitivo e preciso.

Main partner del progetto Hisense Innovation Market, Dole Italia, che si unisce alla multinazionale per offrire ai visitatori show cooking con chef rinomati nel campo dell'alimentazione salutare e coinvolgenti DJ set. Durante questi momenti, i partecipanti possono gustare succhi di frutta e centrifugati preparati da barman d'eccezione, utilizzando prodotti di alta qualità offerti da Dole Italia. "La partnership con Hisense rappresenta per noi di Dole Italia un'opportunità straordinaria per condividere la bontà della nostra frutta fresca e i valori dell’Azienda con un pubblico internazionale -dichiara Cristina Bambini, responsabile marketing di Dole Italia-. Siamo entusiasti di partecipare alla creazione di un'esperienza dove gusto, innovazione e sostenibilità si intrecciano e di offrire ai visitatori l’opportunità di gustare i nostri prodotti in un contesto unico, in cui al centro vi è la visione comune di un futuro più sano e rispettoso dell’ambiente".

Dal 16 al 21 aprile, Hisense trasforma il Distretto Tortona in un vivace e colorato spazio di innovazione, gusto e divertimento per vivere un’esperienza unica in occasione della Milano Design Week. Per maggiori informazioni su Hisense Innovation Market, visitare https://www.hisense.it/hisenseinnovationmarket