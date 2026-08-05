Arrestato corteggiatore di Uomini e Donne a Ischia: avrebbe usato un documento falso per avere lo sconto residenti

Un 56enne napoletano, corteggiatore senior nella trasmissione Uomini e Donne di Canale 5 condotta da Maria De Filiippi, è stato arrestato per possesso di documenti falsi: l'avrebbe usato per acquistare un biglietto, usufruendo così del prezzo agevolato per i residenti a Ischia

Un corteggiatore senior della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne, è stato arrestato ad Ischia dai carabinieri di Napoli per possesso di documenti falsi.

Si tratta di un 56enne napoletano che è stato controllato dai militari al porto di Ischia mentre sta lasciando l'isola. L'uomo ha mostrato la carta d'identità ma all'interno della borsa che aveva con sé è stata rinvenuto un secondo documento, sempre intestato a lui, con la residenza però fissata a Barano d'Ischia.

Avrebbe usato quel documento il 3 agosto per acquistare un biglietto, usufruendo così del prezzo agevolato per i residenti a Ischia. Prima del controllo, il 56enne avrebbe tentato lo stesso raggiro. Oltre all'arresto è stato denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.