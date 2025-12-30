circle x black
Cerca nel sito
 

Arte: torna online rinnovato il sito internet dedicato al pittore Aldo Natili

Anticipando, a 50 anni dalla morte, una retrospettiva sulla sua opera "emblematica di posizioni, evoluzioni, e contraddizioni della pittura italiana tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento"

Autoritratto, 1960 Acquerello. Foto Archivio Natili
Autoritratto, 1960 Acquerello. Foto Archivio Natili
30 dicembre 2025 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna on line in una versione rinnovata www.aldonatili.com, il sito internet dedicato al pittore romano Aldo Natili (1913-1975), attivo nella Capitale dalla fine degli anni '30 fino alla metà degli anni '70. Dedicato alla intensa e prolifica produzione pittorica di Natili, il sito torna in rete arricchito da immagini di opere inedite appartenenti alla Collezione degli eredi dell'artista e dell'Archivio Aldo Natili, di proprietà della famiglia.

L'opera di Natili, come sottolinea Luca Quattrocchi, professore ordinario di Storia dell'arte contemporanea dell'Università di Siena, nella nota critico-biografica pubblicata sul sito, è "per molti versi emblematica delle posizioni, delle evoluzioni, e anche delle contraddizioni della pittura italiana tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento, in particolare per quanto riguarda la situazione romana". "Un'opera complessa e diversificata, quella di Natili", precisa Quattrocchi, "che nei suoi quarant’anni di attività lo vede passare, secondo un’interiore coerenza, dall’intimismo degli anni Trenta all’impegno realista del dopoguerra, fino alle drammatiche tele informali dell’ultimo decennio".

Aldo Natili ha esposto le sue opere in diverse edizioni della Quadriennale di Roma e ha preso parte nel '44 alla storica collettiva contro il nazifascismo 'Arte contro la barbarie' e alla successiva edizione del '51. Nel '46 Natili, con Guttuso, Afro, Melli, C. Levi, Vespignani ed altri, su ispirazione di Zavattini, realizzò una delle opere della preziosa 'Collezione Roma' oggi di proprietà della Bnl ed esposta stabilmente nel rinnovato allestimento delle sale del 'Museo della Scuola Romana' di Villa Torlonia. Il rilancio del sito www.aldonatili.com anticipa, nelle intenzioni degli eredi, una retrospettiva dedicata al pittore nel 50' anniversario della morte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Aldo Natili pittura italiana arte contemporanea
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza