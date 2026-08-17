circle x black
Cerca nel sito
 

Travolge e uccide 33enne, poi scappa: trovato il pirata, denunciato per omicidio stradale

Nella mattinata individuato il conducente, denunciato a piede libero per omicidio stradale

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
17 agosto 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto a 33 anni dopo essere stato travolto da un’automobile mentre camminava lungo via XX Settembre, a Vicopisano, nel Pisano. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto, poco dopo le 3. La vittima è Paolo Pandolfi, nato a Pisa e residente a Vicopisano. Dopo l’investimento, secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne, e i carabinieri della stazione di San Giovanni alla Vena. I militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al responsabile. Durante i rilievi è stato trovato un frammento del veicolo che potrebbe essere riconducibile all’automobile coinvolta nell’investimento. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere private presenti nella zona, che avrebbero ripreso quanto accaduto.

Le indagini hanno portato, nel corso della mattinata di oggi 17 agosto, all’individuazione dell’automobilista. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Restano in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica e tutte le circostanze dell’incidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente omicidio stradale investigazione carabinieri Pisano
Vedi anche
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza