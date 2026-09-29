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Bolzano, bambina di 5 anni travolta e uccisa da un furgone: la tragedia davanti al centro commerciale

La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell’autobus quando è stata travolta dal mezzo

Investimento bambina a Bolzano - (Ipa)
Investimento bambina a Bolzano - (Ipa)
29 settembre 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone intorno alle 10.20 in via Garibaldi, davanti all'ingresso del centro commerciale WaltherPark, e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell’autobus quando è stata travolta dal mezzo, che in quel momento stava effettuando una manovra.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina direttamente sul luogo dell’incidente, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Nonostante i tentativi dei medici, la piccola è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate.

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