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Torino, investe il figlio dell'amante dell'ex. Il legale: "La donna è traumatizzata e sotto choc, non voleva"

La 24enne si difende sostenendo che c'era stata una lite con il fidanzato perché l'aveva trovata insieme alla mamma del piccolo e che l'ha travolto solo perché è sbandata con l'auto

Carabinieri, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
28 settembre 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si terrà quasi certamente domani l’udienza di convalida a carico della giovane 24enne, accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate perché ritenuta responsabile, secondo una prima ricostruzione, di aver investito un bimbo di 5 anni la sera di sabato scorso nel quartiere San Donato a Torino e fermata nella notte dai carabinieri.

La difesa: "La sbandata dopo una lite, non è stato un gesto voluto

“La mia assistita è scioccata e traumatizzata anche perché non è stato assolutamente un gesto voluto, non solo nei confronti del bambino, ma nemmeno nei confronti del compagno”, dice l’avvocato della giovane, Michele Scaramozzino, che prosegue: “La mia assistita si difende dicendo che c’era stata una lite con il fidanzato perché era stato scoperto con un’altra donna, che è la mamma del bambino”. “Dopo un primo incontro con l’uomo e l’altra donna che si erano allontanati - sottolinea ancora il legale riferendo il racconto della giovane 24enne - la mia assistita li ha seguiti per un ulteriore chiarimento perché si è sentita presa in giro. Li ha trovati dopo aver fatto una curva, loro si sono spaventati e hanno cambiato direzione. A quel punto lei ha frenato ma ha sbandato, ha colpito la macchina e involontariamente anche il bambino”.

Indagini dei carabinieri in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto

"L’udienza di convalida non è stata ancora fissata, ma sicuramente sarà domani”, conclude il legale, che a proposito delle accuse osserva: “Non abbiamo ancora l’imputazione del pubblico ministero perché non è ancora arrivato l’avviso di fissazione”. Le indagini, intanto, proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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