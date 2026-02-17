circle x black
Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale

Il sindaco di Terni è accusato di aver evaso 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano

Stefano Bandecchi - Fotogramma
17 febbraio 2026 | 12.19
Redazione Adnkronos
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi martedì 17 febbraio in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022.

Oltre a Bandecchi, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, vanno a processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il giudice ha fissato la prima udienza per il 4 giugno davanti al tribunale monocratico.

evasione fiscale fisco Bandecchi sindaco Terni Terni news cronaca news Unicusano
