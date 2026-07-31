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Baresi, Lombardi (Assocomunicatori): "Un esempio di intergrità che rimarrà nella storia dello sport"

Baresi, Lombardi (Assocomunicatori):
31 luglio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La scomparsa di Franco Baresi lascia un vuoto che va ben oltre il mondo del calcio. Con il suo esempio ha rappresentato i valori più autentici dello sport: dedizione, correttezza, senso del dovere e rispetto per la maglia e per gli avversari. È stato un punto di riferimento per intere generazioni, dimostrando che la vera leadership si costruisce con i fatti, la disciplina e la coerenza. A nome di Assocomunicatori esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, all'AC Milan, ai suoi compagni di squadra, ai tifosi e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane oltre che sportive. Il ricordo di Franco Baresi continuerà a vivere come esempio di integrità, passione e impegno, valori che resteranno patrimonio dello sport italiano e della nostra memoria collettiva". Così, in una nota, Attilio Lombardi, segretario generale di Assocomunicatori e founder di Ital Communications.

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integrità calcio sport leadership
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