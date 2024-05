Bellucci: "Casa di Chiara esempio del valore del terzo settore"

"Il governo italiano incoraggia e sostiene la libera iniziativa di chi si mette in gioco per costruire valore”. Lo ha detto il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, che ha presenziato all’inaugurazione de “La Casa di Chiara” una struttura che ospita e assiste, gratuitamente, famiglie e donne che affrontano gravidanze con patologie prenatali che compromettono la salute del nascituro e/o della madre. L’inaugurazione è avvenuta a Roma alla presenza di istituzioni e autorità civili e religiose, dei familiari di Chiara Corbella che dà il nome alla struttura e dei rappresentanti di Pro Vita & Famiglia Onlus e della Fondazione Il Cuore in una Goccia, enti promotori dell’iniziativa.