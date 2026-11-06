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Aereo disperso nella Bergamasca, individuato dopo ore di ricerche

Il velivolo era decollato in mattinata dalla pista di Valbrembo. Le operazioni rese complesse dal maltempo

Vgili del fuoco
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06 novembre 2026 | 16.24
Alice Bellincioni
LETTURA: 1 minuti

E' stato individuato dopo ore di ricerche l'aereo decollato oggi venerdì 6 novembre dalla pista di Valbrembo, nella Bergamasca, e disperso, con il pilota a bordo. Lo fa sapere la direzione regionale dei Vigili del fuoco, impegnati dalle 11 di questa mattina nelle operazioni, rese complesse dal maltempo.

L'allarme è scattato quando si sono perse le tracce del velivolo. A quel punto i Vigili del fuoco del comando di Bergamo hanno inviato una squadra sul territorio e attivato l'ufficio Imsi Catcher della direzione regionale della Lombardia, specializzato nell’analisi dei dati delle reti di telefonia mobile a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso.

Gli operatori dell’ufficio Imsi Catcher, specializzati nella localizzazione dei telefoni, hanno elaborato i dati di rete dell'utenza del pilota. Nell'area delle ricerche è stato anche inviato un mezzo attrezzato con sistemi avanzati per la localizzazione. Determinante per individuare l'aereo precipitato - sottolinea la direzione regionale dei Vigili del fuoco - è stato "l’impiego di un analizzatore di spettro, strumentazione specialistica in dotazione al nucleo, che, con la collaborazione del reparto volo della guardia di finanza di Venegono, ha consentito di rilevare e localizzare il segnale radio automatico trasmesso dal dispositivo di emergenza dell’aeromobile".

Presenti sul posto ad Ambivere, comune della Bergamasca alle pendici del Monte Canto, anche i carabinieri della compagnia di Ponte San Pietro e i volontari del Soccorso alpino.

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