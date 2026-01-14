circle x black
Treviso, a 10 mesi mangia hashish e viene ricoverata: genitori decidono dimissioni contro parere medico

L'ingestione sarebbe stata accidentale ma il caso è stato segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali

Pronto soccorso - Ipa
14 gennaio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
Una bambina di dieci mesi si è sentita male dopo aver accidentalmente mangiato un biscotto all’hashish. L’episodio è accaduto ai primi di dicembre ma è stato confermato solo oggi dall’azienda sanitaria di Treviso. Quel giorno la piccola è stata accompagnata in serata al pronto soccorso dai genitori, preoccupati per lo stato di sonnolenza e astenia manifestato dalla figlia. Stando a quanto hanno riferito ai medici, l’ingestione accidentale di un pezzettino di hashish sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio. La bimba, sottoposta a tutti gli esami del caso, dopo aver trascorso la prima notte precauzionalmente in osservazione in terapia intensiva è stata trasferita in pediatria, dov’è proseguita l’osservazione clinica e le sue condizioni sono man mano migliorate.

L’azienda sanitaria ha immediatamente segnalato il caso all’autorità giudiziaria, sono stati attivati i servizi sociali e l’Ente interprovinciale maltrattamento minori. Si è tenuto un tavolo tecnico, nel quale è stato definito un percorso di dimissione protetta, comunicato ai genitori. Questi ultimi però, a dieci giorni dal ricovero della figlia, hanno deciso per le sue dimissioni contro il parere dei medici.

