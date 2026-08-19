Al momento dell'allontanamento indossava un vestito rosa, scarpe da ginnastica bianche e portava con sé una borsa nera in tela. Non si esclude che possa essersi allontanata in treno da Brescia
Sono in corso le ricerche della minore Almagiulia, 14enne allontanatasi nel pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto, dalla propria abitazione di Rezzato, in via Donizetti. La giovane, riferiscono i carabinieri, si sarebbe allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso, attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino.
Gli accertamenti sono in corso lungo le possibili direttrici di allontanamento. Non si esclude, allo stato, che la ragazza possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e aver utilizzato un treno per spostarsi fuori provincia. Al momento dell’allontanamento Alma indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche e portava con sé una borsa in tela di colore nero. Le forze di polizia invitano chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni utili sui suoi spostamenti a contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112..