Brindisi prenatalizi. Nutrizionista: "Finocchi e tisane prima per ridurre i danni'

Cominciano gli appuntamenti che ci portano a strappi alle regole, i trucchi spezzafame suggeriti da Ciro Vestita per gestirli senza rinunce

Tisane mauve inside cup on wooden table - spafra - Fotolia
29 novembre 2025 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con l'inizio di dicembre comincia il conto alla rovescia per le feste natalizie. E si moltiplicano gli appuntamenti per gli auguri, a base di aperitivi e panettoni. Si avvia, insomma, la lunga fase degli 'strappi alle regole' alimentari con il rischio di ritrovarsi all'inizio del nuovo anno con qualche chilo di troppo. "Respirare l'aria di festa è benefico. Rinunce e restrizioni non lo sono", dice all'Adnkronos Salute il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita che suggerisce qualche 'trucco' per gestire positivamente i momenti di convivialità tipici di questo periodo. "Tisane e spezzafame naturali, come i finocchi, possono esser di grande aiuto", spiega Vestita.

"Durante questo periodo e nelle feste natalizie - ribadisce - è facile ingrassare perché mangiamo in maniera più disordinata, poi, - in una fase successiva, durante la festa - stiamo anche di più a casa dove non mancheranno gli avanzi. Quindi è facile che scappi un pezzetto di dolce in più, del cioccolato. E alla fine della giornata si arriva ad aver accumulato 5-600 calorie di troppo. Ma qualche stratagemma per evitare questo c'è". Come l'uso di tisane. "Ci sono alcune piante medicali da usare sotto forma di infuso, ad esempio la malva, la melissa, la camomilla e il biancospino, che sono piante sedative, calmanti: frenano la voglia di mangiare, sono 'sazianti' , quindi ci si ritrova la sera ad aver mangiato meno, semplicemente perché questi infusi hanno praticamente bloccato l'appetito. Infine sono ricchissimi di mucillagini e, siccome madre natura non fa mai 'scatole singole', queste tisane servono anche a depurarsi e a disintossicarsi". Ottimo anche il tè verde, "una tazza calda, in questo periodo invernale, è confortevole: spezza la fame ed è ha anche proprietà preventive".

L'altro segreto "è tutto alimentare e si basa sui 'cuori' di finocchio. Prendiamo solo la parte interna" suggerisce Vestita, il resto può essere utilizzato per cucinare o per l'insalata. "Da un finocchio grosso come un pugno rimane praticamente una pallina da ping pong e di questi 'cuori' ne mangeremo circa 5 prima pranzo e prima cena che spezzeranno la fame. Questi ortaggi, in più, sono fortemente diuretici, e ci sgonfiano facendoci sentire meglio". E con gli spritz come la mettiamo? "Beh va valutato non solo l'impatto diretto sulla salute ma anche l'effetto psicologico: una cosa piacevole promuove il benessere facendoci sentire bene, permette la liberazione di endorfine che sono le molecole della felicità. Quindi un po' di spritz e un po' di vino bianco come aperitivo, in piccolissime dosi, possiamo concedercelo con tranquillità. Migliora l'umore e la voglia di star bene. Attenzione, però, perché sono sempre molte calorie. Ma con un po' di buon senso si può fare", conclude.

