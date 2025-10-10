circle x black
Bullismo: Madia, 'divieto smartphone sotto una certa età'

10 ottobre 2025 | 07.10
Redazione Adnkronos
"Smartphone e piattaforme stanno influenzando la crescita dei giovani. Occorrerebbe una legge nazionale che vieti l'utilizzo dello smartphone sotto una certa età, anche per generare una consapevolezza che ancora non c'è in tutti". Sono le parole di Marianna Madia, Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza, agli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione, 'Seminare valori oggi, proteggere il futuro', organizzati a Palazzo dell'Informazione a Roma dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
