Travolto dall'autobus mentre era a bordo della sua bicicletta. Tragedia ad Assemini, nella Città metropolitana di Cagliari. Un uomo di 76 anni ha perso la vita mentre percorreva via Sarcidano in sella alla sua bicicletta. Lo scontro con un autobus di linea del Ctm gli è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma non c'è stato nulla fare. In quella strada vicino alla piscina di Assemini è arrivata la Polizia locale per effettuare i rilievi.