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Meteo, nel weekend ancora sole e alte temperature. Poi da mercoledì la svolta

Gussoni (iLMeteo.it), 'il 9 settembre perturbazione dall'Atlantico che porterà piogge'

Caldo - Ipa/Fotogramma
Caldo - Ipa/Fotogramma
04 settembre 2026 | 18.11
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Meteo stabile e colonnina di mercurio fino a 36 gradi nel weekend, poi da mercoledì 9 settembre la svolta con una perturbazione dall'Atlantico che porterà piogge, temporali e un calo delle temperature. Mattia Gussoni, tecnico meteorologo de 'iLMeteo.it', spiega all'Adnkronos le previsioni dei prossimi giorni.

"Nel weekend avremo ancora la presenza dell'anticiclone subtropicale africano quindi il tempo sarà estremamente stabile su tutto il Paese e ancora molto, molto caldo - sottolinea Gussoni - Infatti, nonostante l'avvio di settembre, le temperature saranno domani ancora intorno ai 35 gradi sulle pianure del Nord e addirittura fino a 36 gradi in alcune zone del Centro. Discorso simile anche per domenica 6 settembre - continua - dove si avrà però un leggero calo delle temperature che, comunque, si manterranno intorno ai 33-34 gradi durante le ore più calde con tanto sole da Nord a Sud".

"L'avvio della prossima settimana sarà ancora ampiamente stabile su buona parte dei settori, si avrà solo qualche acquazzone sull'arco alpino e le zone interne del Centro tra lunedì e martedì - aggiunge - Le temperature resteranno ancora molto calde fino a martedì mentre e la svolta è attesa mercoledì 9 settembre con la prima e seria perturbazione dall'Atlantico che porterà piogge, temporali e un calo delle temperature in particolare sulle regioni del Centro-Nord".

"Le temperature - conclude l'esperto - si porteranno sui valori più tipici del periodo quindi intorno ai 26-27 gradi nelle principali città". E' ancora presto per dirlo, ma la tendenza potrebbe segnare la fine del grande caldo di questi giorni.

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meteo caldo Mattia Gussoni Meteo.it previsioni meteo temperature
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