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Caldo africano, continua la tregua: oggi nessun bollino rosso, ma da domani cambia tutto

L'afa non cede il passo, almeno al Centro-Sud: il bollettino sulle ondate di calore

Roma, turisti alle prese con il caldo - Ipa
Roma, turisti alle prese con il caldo - Ipa
21 agosto 2026 | 00.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il caldo non cede il passo, almeno al Centro-Sud. Mentre, infatti, continuano i temporali al Nord, accompagnati anche da gradinate ed altri eventi estremi, oggi, venerdì 21 agosto, è previsto bollino arancione (livello 2 che indica condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute) a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara. Nessun bollino rosso tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Ma già da domani, sabato 22, le cose cominceranno a cambiare.

Sabato tornano i bollini rossi, l'elenco

I bollini rossi (livello 3, condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su anziani, i bambini molto piccoli) compariranno di nuovo a Bari e Palermo. E' quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sempre sabato le città con bollino giallo saranno: Ancona, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Le altre (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo).

Le previsioni meteo per il weekend: caldo al Sud, in miglioramento al Nord

Come ha spiegato Mattia Gussoni, esperto de IlMeteo.it, all'Adnkronos, nel weekend secondo le ultime previsioni ci sarà un sensibile miglioramento, dopoo l'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore le regioni settentrionali, "con qualche piovasco solo nel pomeriggio di sabato ancora al Nord Est ma poi il cielo si pulirà". Ma guai ad abiturarsi, perché verso la metà della prossima settimana tornerà di nuovo l'anticiclone africano che porterà soprattutto al Sud le temperature ancora una volta oltre i 35 gradi centogradi.

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