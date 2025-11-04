Casapound ribattezza due piazze per Sergio Ramelli dopo il 'no' del Comune di Settimo Torinese

CasaPound ribattezza simbolicamente "Piazza Sergio Ramelli" due piazze di Settimo Torinese per protesta contro la recente bocciatura da parte del consiglio comunale della mozione volta a dedicare uno spazio pubblico alla memoria del giovane studente barbaramente assassinato a Milano nel 1975. "Un atto di vigliaccheria politica e faziosità ideologica inaccettabile che svela la vera natura di questa Amministrazione", che già in passato negò, per esempio, "il Patrocinio per i Martiri delle Foibe in occasione del 10 febbraio".

Secondo il movimento "la memoria di Sergio Ramelli viene negata non in quanto vittima innocente, ma solo ed esclusivamente perché fu ucciso da militanti antifascisti. È evidente che, per questa Amministrazione fintamente 'democratica', esistono vittime di serie A e vittime di serie B, a seconda della provenienza politica dei loro carnefici. Si disonora la memoria per non dispiacere ai propri estremisti di riferimento".

"Ramelli è il simbolo di una generazione spezzata e un martire per la sua libertà di pensiero. Onorarlo significa condannare, senza distinguo e senza ipocrisie, ogni forma di violenza politica. Chi nega questa memoria sta, di fatto, perpetrando una guerra sulla storia e sulla verità, scegliendo l’odio fazioso del passato", conclude Cpi.