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Dengue, un caso ad Arezzo: scatta la disinfestazione

A seguito della disinfestazione il Comune raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura

Una zanzara (Fotogramma/Ipa)
Una zanzara (Fotogramma/Ipa)
21 aprile 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caso di virus Dengue ad Arezzo. Scatta l'ordinanza di disinfestazione. L'intervento sarà effettuato a partire dalle 22 di oggi, martedì 21 aprile, fino alle 5 di mercoledì 22. Riguarderà aree pubbliche e private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni, presenti nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato e nella zona compresa tra via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio e via Amedeo Modigliani.

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Le precauzioni durante il trattamento

Queste le precauzioni da adottare durante il trattamento: rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria e tenere al chiuso gli animali domestici. Considerato che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui terreni, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione, il Comune raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con i suddetti prodotti, lavarle abbondantemente e sbucciarle prima del consumo, procedere con guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano risultati esposti. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorre lavare la parte interessata con acqua e sapone.

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virus Dengue disinfestazione ospedale San Donato
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