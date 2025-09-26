“Ma state scherzando? Assolutamente no!”. Così Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha risposto ai cronisti che le chiedevano se il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi abbia dato soldi per essere archiviato nel 2017.

“Dobbiamo ascoltare un po’ meno le chiacchiere e guardare un po’ più i fatti. Anche mesi fa chissà cosa doveva uscire dalla spazzatura e non sta uscendo niente su Sempio”, ha aggiunto Taccia, entrando nella villetta della famiglia Sempio a Garlasco, perquisita questa mattina da Guardia di finanza e Carabinieri, su delega della Procura di Brescia che indaga sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti con l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari.