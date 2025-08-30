circle x black
Cerca nel sito
 

Catania, 40enne ucciso a coltellate da parcheggiatore abusivo

Il presunto killer è stato fermato dai carabinieri. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite davanti a un supermercato

Carabinieri e polizia (Fotogramma)
Carabinieri e polizia (Fotogramma)
30 agosto 2025 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 37enne extracomunitario è stato fermato dai carabinieri a Catania per l'omicidio di un 40enne accoltellato in strada. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un parcheggiatore abusivo che al culmine di una lite avrebbe colpito a morte la vittima. L'omicidio è avvenuto in pieno centro nell'area di parcheggio davanti a un grande supermercato. Il presunto omicida è stato bloccato in via Aretusa. Le indagini sono condotte da polizia e i carabinieri.

Sindaco di Catania: "Impediremo che città diventi campo di battaglia tra clan"

"Ai cittadini assicuro che sarà respinto ogni tentativo dei clan di trasformare la città in un campo di battaglia per i loro interessi criminali" dice il sindaco di Catania Enrico Trantino. "Il nuovo gravissimo fatto di sangue che ha tolto la vita a un nostro concittadino non deve alimentare rabbia o sconforto. In questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l'azione delle istituzioni impegnate a fronteggiare la violenza criminale che tenta di colpire Catania".

Per il primo cittadino l'omicidio di corso Sicilia, conclude, "ripropone in modo drammatico il problema dei parcheggiatori abusivi e conferma la complessità, nonostante il grande impegno delle forze dell’ordine, di eliminare questo focolaio di violenza e prevaricazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio catania omicidio oggi catania omicidio oggi catania ultime notizie lite con parcheggiatore abusivo
Vedi anche
Al via corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza