Chi era Adrienne Vaughan, la turista morta in Costiera Amalfitana

Si chiamava Adrienne Vaughan la turista americana morta giovedì scorso nello schianto tra il motoscafo sul quale era a bordo e un veliero nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. La turista 45enne originaria della Virginia, si trovava a bordo della di un'imbarcazione a motore da 6 metri con il marito, i due figli piccoli e lo skipper. Sposata dal 2005 con Mark White - con il quale ha frequentato lo stesso college -, laureata alla New York University con un master in Business Administration, dopo tre anni di esperienza nel gruppo editoriale della Disney e poco più di un anno come direttore finanziario della Oxford University Press, la donna era diventata prima direttore esecutivo e poi presidente - nel 2021 - della Bloomsbury, casa editrice conosciuta nel mondo per la pubblicazione dei romanzi di 'Harry Potter'.