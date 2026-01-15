circle x black
Chiara Ferragni, messaggio ai follower dopo il processo: "Ho pagato e chiesto scusa, chiudo un capitolo"

Le prime parole dell'influencer sui social dopo la conclusione della vicenda giudiziaria che l'ha vista protagonista per due anni

Chiara Ferragni - Ipa
15 gennaio 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il mio procedimento si è chiuso ieri con un proscioglimento. Il giudice ha stabilito che non c'erano nemmeno i presupposti per un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale. Ed è giusto partire da qui". Comincia così il lungo post su Instagram, con il quale Chiara Ferragni commenta la vicenda giudiziaria che l'ha vista protagonista per due anni di quello che è stato ribattezzato il 'Pandorogate' e che ieri il giudice ha concluso con un proscioglimento. "Questi due anni sono stati a dir poco complessi - scrive l'influencer - Non perché avessi dubbi su me stessa, ma perché vivere sotto giudizio continuo, senza poter rispondere, senza poter spiegare, ti mette alla prova in modo profondo. Mi sono sempre presa la responsabilità per ciò che riguardava la pubblicità ingannevole. Ho capito che era stato un errore, ed era giusto riconoscerlo. L'ho fatto: ho pagato, ho corretto, ho chiesto scusa".

"Il mio cachet - spiega la Ferragni - in quelle operazioni era fisso, non guadagnavo in base alle vendite. Ero all'apice della mia immagine e del mio lavoro. Non esisteva alcun motivo, né economico né sensato, per cui io potessi voler ingannare qualcuno. Proprio per questo una cosa è un errore amministrativo, un'altra è un reato penale. E non sono mai state la stessa cosa. La decisione di ieri non è una 'assoluzione a metà' come qualcuno ha tentato di far credere. È, se possibile, qualcosa di ancora più chiaro: significa che questo processo, cosi come era stato costruito, non aveva nemmeno i presupposti per esistere fino in fondo".

"Non è: 'Non sappiamo come è andata'. È: 'Non c'erano le basi per portare avanti un procedimento penale' - scandisce la Ferragni - Ed è forse questa la parte più forte di tutte. Perché vuol dire che per due anni sono rimasta ferma, esposta, giudicata, per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo percorso. Non lo dico con rabbia. Lo dico con consapevolezza. Con la lucidità di chi sa di aver affrontato tutto senza scappare, senza nascondersi, rispettando la giustizia e il silenzio anche quando era la cosa più difficile da fare". Poi la conclusione: "Oggi non festeggio una vittoria. Oggi chiudo un capitolo", chiosa l'influencer.

