Un aereo della compagnia australiana Qantas è stato fermato a Roma dopo la scoperta a bordo di cimici dei letti, durante un volo proveniente da Perth. Gli insetti parassiti sono stati individuati nella parte anteriore della classe economica di un Boeing 787 Dreamliner, impegnato il 9 ottobre nel volo QF5 diretto nella Capitale. Come riportato dal Sydney Morning Herald, il velivolo è stato temporaneamente ritirato dal servizio per consentire le operazioni di pulizia e disinfestazione, provocando la cancellazione del volo di ritorno Roma-Perth previsto per il 10 ottobre. Qantas ha precisato che ai passeggeri coinvolti è stata garantita una sistemazione alberghiera e una nuova prenotazione su voli alternativi entro 48 ore dall'orario di partenza inizialmente previsto.

Cimici dei letti a bordo, volo Qantas fermato a Fiumicino

Secondo quanto riferito al Guardian da Michelle Power, parassitologa della Macquarie University, le cimici sarebbero state introdotte a bordo attraverso i bagagli o gli indumenti di uno dei passeggeri, per poi diffondersi nella cabina. Gli insetti, che si nutrono di sangue umano, non sono considerati pericolosi, ma le loro punture possono provocare prurito e irritazioni. Sono inoltre particolarmente difficili da eliminare, a causa della loro capacità di nascondersi a lungo nelle fessure e nei tessuti senza bisogno di nutrirsi. La compagnia australiana ha sottolineato che le cabine dei propri aeromobili vengono pulite regolarmente secondo standard elevati e sottoposte a trattamenti disinfettanti preventivi ogni 50 giorni.