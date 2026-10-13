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Cimici dei letti a bordo di un aereo proveniente dall'Australia, volo Qantas fermato a Fiumicino: cos'è successo

Gli insetti parassiti sono stati individuati nella parte anteriore della classe economica di un Boeing 787 Dreamliner, impegnato il 9 ottobre nel volo QF5 diretto nella Capitale

Aereo - IPA
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13 ottobre 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo della compagnia australiana Qantas è stato fermato a Roma dopo la scoperta a bordo di cimici dei letti, durante un volo proveniente da Perth. Gli insetti parassiti sono stati individuati nella parte anteriore della classe economica di un Boeing 787 Dreamliner, impegnato il 9 ottobre nel volo QF5 diretto nella Capitale. Come riportato dal Sydney Morning Herald, il velivolo è stato temporaneamente ritirato dal servizio per consentire le operazioni di pulizia e disinfestazione, provocando la cancellazione del volo di ritorno Roma-Perth previsto per il 10 ottobre. Qantas ha precisato che ai passeggeri coinvolti è stata garantita una sistemazione alberghiera e una nuova prenotazione su voli alternativi entro 48 ore dall'orario di partenza inizialmente previsto.

Cimici dei letti a bordo, volo Qantas fermato a Fiumicino

Secondo quanto riferito al Guardian da Michelle Power, parassitologa della Macquarie University, le cimici sarebbero state introdotte a bordo attraverso i bagagli o gli indumenti di uno dei passeggeri, per poi diffondersi nella cabina. Gli insetti, che si nutrono di sangue umano, non sono considerati pericolosi, ma le loro punture possono provocare prurito e irritazioni. Sono inoltre particolarmente difficili da eliminare, a causa della loro capacità di nascondersi a lungo nelle fessure e nei tessuti senza bisogno di nutrirsi. La compagnia australiana ha sottolineato che le cabine dei propri aeromobili vengono pulite regolarmente secondo standard elevati e sottoposte a trattamenti disinfettanti preventivi ogni 50 giorni.

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volo Perth Roma cimici letti Roma Fiumicino cimici letti Roma
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