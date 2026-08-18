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Compie 100 anni, alla festa anche la sorella di quasi 105

Grande festa ad Arcevia nell'anconetano, in un territorio che annovera numerosi centenari e ultracentenari. La sindaca Abbondanzieri: "I nostri anziani sono patrimonio umano, sociale e storico e testimoniano il valore di una vita semplice, fatta di lavoro, di fatica e di sobrietà"

La sindaca di Arcevia, Marisa Abbondanziericon le centenarie Lea e Zara Ferretti - (Foto Ufficio stampa del Comune di Arcevia (Ancona))
La sindaca di Arcevia, Marisa Abbondanziericon le centenarie Lea e Zara Ferretti - (Foto Ufficio stampa del Comune di Arcevia (Ancona))
18 agosto 2026 | 07.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il comune di Arcevia (Ancona) ha festeggiato nella frazione di Conce i cento anni della signora Lea Ferretti. Si tratta di un'altra tra le numerose persone centenarie e ultracentenarie presenti nel piccolo comune marchigiano che vive una festa che riguarda tutta la comunità. Lea tra l'altro è sorella di Zara che ad ottobre prossimo compierà 105 anni: una longevità da record che associa due sorelle e un modo di vivere che sicuramente consente questi traguardi.

Alla festa, insieme a familiari e concittadini della signora, ha partecipato la sindaca di Arcevia, Marisa Abbondanzieri che ha consegnato alla festeggiata una targa augurale. "I nostri anziani", ha spiegato la sindaca, "sono un patrimonio umano, sociale e storico di grande valore e testimoniano il valore di una vita semplice, fatta di lavoro, di fatica e di sobrietà. Alle loro famiglie la riconoscenza di tutta la comunità per il tempo e l'attenzione che dedicano alle cure delle persone anziane, un impegno importantissimo. A nome mio personale e dell'Amministrazione Comunale i più calorosi auguri per questo traguardo".

Riproduzione riservata
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centenari ultracentenari longevità
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