circle x black
Cerca nel sito
 

Comuni, Nicotra (Anci): "Stati generali importante momento, più supporto per i piccoli"

intervenendo agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma

Comuni, Nicotra (Anci):
19 febbraio 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo contenti di aver organizzato questa due giorni qui alla nuvola dedicata solo ai piccoli comuni, un momento di incontro importante. L'Anci lavora per i Comuni e lo fa con ancora maggiore impegno, determinazione ed energia verso le realtà più piccole, che sono tantissime". Così Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, l'associazione nazionale comuni italiani, intervenendo agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. "Nel nostro Paese sono circa 5600 i piccoli comuni", dove ha dimora "il 16% della nostra popolazione. Questi hanno bisogno di più supporto, sia di carattere tecnico che istituzionale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stati generali piccoli comuni supporto
Vedi anche
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza