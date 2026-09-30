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Conteduca: "Centro counseling spazio di ascolto e riflessione"

Psicoterapeuta e consulente Centro Counseling Sapienza: "Opportunità per mobilitare delle risorse che possono essere momentaneamente bloccate"

Matilde Conteduca - (Adnkronos)
Matilde Conteduca - (Adnkronos)
30 settembre 2026 | 14.28
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

“Il Centro Counseling è un servizio offerto a tutta la popolazione studentesca. Si costituisce come uno spazio di ascolto e di riflessione e si articola in quattro colloqui psicologici, più un colloquio di follow-up dopo circa tre mesi”. Lo ha detto Matilde Conteduca, psicoterapeuta e consulente del centro Counseling Sapienza, intervenendo alla presentazione de 'Il mio primo passo', l’installazione partecipativa dell’artista Mattia Varsalone, in arte Lunar, promossa da Wave.

“È anche un’opportunità per mobilitare delle risorse che possono essere momentaneamente bloccate. Il contesto universitario è sicuramente un momento di grande opportunità, però può anche costituire un periodo di ostacoli e difficoltà, sia personali sia specifiche della fascia d’età - ha spiegato Conteduca -Gli studenti si rivolgono a noi per le motivazioni più disparate. Difficoltà legate allo studio, come l’ansia per un esame o problemi di concentrazione, ma anche difficoltà relazionali e personali".

"Ogni studente è diverso dall’altro e ci sono feedback differenti rispetto alle necessità di ognuno. Per alcuni è sufficiente un percorso di quattro incontri, che offre la possibilità di risignificare le problematiche e di non viverle nella solitudine - ha aggiunto la psicoterapeuta - In altri casi, dopo una prima valutazione, ci rendiamo conto che le difficoltà sono più strutturali e profonde e possiamo pensare a un rinvio a strutture territoriali per approfondire determinate problematiche".

 

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centro counseling ascolto riflessione psicoterapeuta studenti universitari
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