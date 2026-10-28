Cop17, l'appello di Vaia: "Salute umana legata a quella degli ecosistemi, da Comuni a Governo fare di più per One Health"

La Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop17), in corso a Yerevan in Armenia, "ci ricorda quanto la tutela della natura riguardi da vicino la nostra salute. Persone, animali e piante condividono l'acqua, l'aria e il suolo. La nostra salute è strettamente legata alla loro e a quella degli ecosistemi. È il principio di 'One Health': una sola salute. Per questo rinnovo l'appello ai Comuni: facciamo un passo in più. Cura del verde, benessere animale e spazi per camminare devono diventare priorità concrete, con risorse e personale dedicati, tempi certi e risultati verificabili. Alla politica nazionale chiedo di sostenere questo impegno, assicurando ai territori le risorse necessarie per realizzarlo. Sarà uno dei temi centrali degli incontri in programma in tutta Italia, nei quali ci confronteremo con cittadini, amministratori e operatori della salute. Partiamo il 12 novembre da Napoli. La prevenzione comincia nei luoghi in cui viviamo". Così sui social Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'L. Spallanzani di Roma' e direttore generale Prevenzione del ministero della Salute.