circle x black
Cerca nel sito
 

Cop17, l'appello di Vaia: "Salute umana legata a quella degli ecosistemi, da Comuni a Governo fare di più per One Health"

"Sarà uno dei temi centrali degli incontri in programma in tutta Italia, nei quali ci confronteremo con cittadini, amministratori e operatori della salute"

Cop17, l'appello di Vaia:
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 13.39
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

La Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop17), in corso a Yerevan in Armenia, "ci ricorda quanto la tutela della natura riguardi da vicino la nostra salute. Persone, animali e piante condividono l'acqua, l'aria e il suolo. La nostra salute è strettamente legata alla loro e a quella degli ecosistemi. È il principio di 'One Health': una sola salute. Per questo rinnovo l'appello ai Comuni: facciamo un passo in più. Cura del verde, benessere animale e spazi per camminare devono diventare priorità concrete, con risorse e personale dedicati, tempi certi e risultati verificabili. Alla politica nazionale chiedo di sostenere questo impegno, assicurando ai territori le risorse necessarie per realizzarlo. Sarà uno dei temi centrali degli incontri in programma in tutta Italia, nei quali ci confronteremo con cittadini, amministratori e operatori della salute. Partiamo il 12 novembre da Napoli. La prevenzione comincia nei luoghi in cui viviamo". Così sui social Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'L. Spallanzani di Roma' e direttore generale Prevenzione del ministero della Salute.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza