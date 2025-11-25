circle x black
Cerca nel sito
 

Corona e la querela di De Laurentiis: "Sfidiamoci a duello"

Nuova puntata nella saga, lo scrittore cerca una soluzione alternativa al processo

Corona e De Laurentiis
Corona e De Laurentiis
25 novembre 2025 | 22.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sfidiamoci a duello". Mauro Corona e la querela di Aurelio De Laurentiis, nuova puntata a E' sempre Cartabianca. Lo scrittore e scultore, come è noto, è stato querelato dal presidente del Napoli per alcuni commenti rilasciati durante il periodo del covid quando il patron azzurro, febbricitante, si recò ad un'assemblea della Lega. La trasmissione di Rete4, condotta da Bianca Berlinguer, ha inseguito De Laurentiis chiedendo 'clemenza' per Corona. Il presidente del Napoli ha scelto il silenzio e non ha risposto alle domanda.

"Un uomo di classe poteva prenderla con spirito. Questo essere un po' pusillanime...", dice Corona dopo aver osservato il servizio. "Ormai la querela non si può ritirare, il processo va avanti. Io non ho 600mila euro ma anche se li avessi non glieli darei. Io voglio andare in carcere. Io sono un uomo imprudente nel dialogo, ho sempre paura di beccare una querela. Ma sfidiamoci a duello, come nel Medioevo", aggiunge.

"La preoccupazione di ricevere una querela spinge a non esprimersi più come in passato: 600mila euro qua, 600mila là... Non sono mica Trump o Musk. Se stessi per morire, faremmo una puntata e direi qualsiasi cosa: poi potrebbero pure arrivare 3000 querele...", afferma ancora. De Laurentiis è stato rinviato a giudizio a Roma in un procedimento legato ad operazioni di calciomercato: "Non sono felice di questo inciampo, non godo. Se ci sfidavamo a duello, come un tempo, sì...", chiosa Corona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mauro corona corona de laurentiis corona querela de laurentiis
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza