Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: ipotesi omicidio

Sarebbero stati trovati dei bossoli vicino alla vettura

Carabinieri (Fotogramma/Ipa)
13 gennaio 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi, mercoledì 13 gennaio, in un'autovettura nel quartiere popolare di via Popilia a Cosenza. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cosenza al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La pista, che si sta facendo largo tra gli investigatori, è quella dell'omicidio.

Secondo le prime informazioni, infatti, sarebbero stati rinvenuti dei bossoli per terra vicini all'auto, compatibili con quelli di un'arma da fuoco. L'area di piazza Grimaldi, all'ultimo lotto del quartiere, è stata delimitata ed è al momento inaccessibile.

